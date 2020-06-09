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Kumarhaneye çevrilmiş eve jandarma baskın düzenledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir eve kumar oynandığı için jandarma ekiplerince baskın düzenledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir eve kumar oynandığı için jandarma ekiplerince baskın düzenledi.


Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesi merkez mahallesinde yaşayan A.A. (32) isimli şahısın evinde kumar oynattığı ihbarını alan Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Çaycuma Cumhuriyet Savcılığından alınan arama emri ile eve baskın yapan ekipler, evin bir odasında yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kahvehaneye çevrildiği tespit edilirken, evde; B.K. (32), F.A.(32), E.K.(43), E.E. (34), D.K.(33), S.S. (39), Y.E. (30), R.K. (56), O.T. (24), T.G. (33), T.A. (34), S.B. (45), S.E. (47), R.G. (47), A.S. (33), C.D. (40), Ö.D. (39), İ.Ö. (32), O.A. (30) 19 kişinin olduğu tespit edildi. Yapılan aramada kumar oynamaya yarayan 18 adet deste halinde iskambil kağıdı, 2 adet adisyon kağıdı ele geçirildi.


Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmayıp ve kumar oynandığı için ev sahibi ile birlikte 20 kişiye ayrı ayrı idari işlem yapıldı. Ev sahibi A.A.'ya hakkında, kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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