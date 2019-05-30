Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında kazananlar ödüllerini aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinte Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasırda dereceye girenler ödüllendirildi

Çaycuma ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Resmi ve Özel Ortaöğretim Kurumları "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Uygulama Kılavuzu" ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem İlçe Zümre Başkanlar Kurulu Toplantısında alınan karar gereği "Şehitlere Vefa Temalı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışma" düzenlendi.

Düzenlenen yarışmaya İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bayram Güneş ve Muharrem Yol, B.E.Ü İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Seyfullah Kara, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Mal Müdürü Şenel Çıban, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, okul müdürleri, öğrenciler ve velilerin katılımlarıyla Çaycuma Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmanın açılışını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş konuşmasında, "Bugün kaybedeni olmayan bir yarışma yapıyoruz. Çünkü bize göre Kuran' ı okuyan, anlayan ve dinleyen herkes kazanır. Bu nedenle burada yarışmacı olarak bulunan tüm öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Çaycuma' da gerçekleştirilen ve artık gelenekselleşen yarışmaya bu sene İlçemizde bulunan İmam Hatip Lisesi dışındaki merkez ve beldelerde bulunan 11 lisemiz kızlar ve erkekler kategorisinde 85 öğrenci ile katılmışlardır. Üç yıllık süreçte toplam 299 öğrenci bu yarışmalara katılarak Allah' ın kitabına olan muhabbet ve ilgilerini göstermişlerdir. Öncelikle bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, bizlere destek sağlayan Kaymakamımız Sayın Serkan Keçeli'ye, İlçe Müftümüz Ayhan Ermiş ve ekibine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güneş' e, Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Erenoğlu' na, Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Müdürü İlker Okumuş' a, TSO Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop'a, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine, öğrencilerimize ve onlara destek olan velilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

İlahilerinde okunduğu "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler şu şekilde açıklandı; Erkeklerde; Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan Çatma, ikinci Şehit Sacit Olcay Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şafak Ermiş ve üçüncü Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Özcan, Yusuf İslam Tepe'de Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi'nden.

Kızlarda birinci Filyos Melek ve Ahmet Şanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Çarşamba, ikinci Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğba Akabalı ve üçüncü Perşembe Filiz - Rifat Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Gamze Nur Okumuş oldu.

Millli Eğitim Müdürü Baş, emeği geçen tüm idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.