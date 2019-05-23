Kurayla TTK'da maden işçisi oldular

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak 500 maden işçisi için kura çekimi başladı. Kurada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, “Ülkemiz sonsuz şükürler olsun ki elde etmiş olduğu güven ortamıyla son 17 yılda kalkınma ve gelişme dönemi gerçekleştirdi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginde TTK'ya bin 500 işçi sözü vermesinin ardından hazırlıklar tamamlanmış Zonguldak 700, Bartın 200 ve Karabük 100 kontenjan olmak üzere bin işçi kurayla belirlenmişti.

Site Spor Salonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın da katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Alınacak 500 işçiden 350'si Zonguldak'tan, 100'ü Bartın'dan ve 50'si Karabük'ten olmak üzere kura çekimi gerçekleştirilecek.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu kura töreninde açılış konuşmasını TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu yaptı. Eroğlu, “Malumunuz bin 500 işçi alımı süreci Cumhurbaşkanımızın talimatıyla start almıştı. Ama yakinen bildiğim bölge milletvekillerimizin süreci sonuçlandırmadaki gayretleri, sürecin takibinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da bu anlamda takipleri ve sonuçlanmada emekleri oldu. Hepsine ve siz aday kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Birinci kurada belirlenen aday kardeşlerimizin sisteme girişleri 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecektir. Şu anda Zonguldak, Bartın ve Karabük'te eş zamanlı kura çekimi başlamak üzere. Gücümüze TTK ailesinin gücüne güç katmanız temennisiyle. Hepiniz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şansınızın, bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Bu zenginliğimizi çıkartıp ülkenin hizmetine sunmaya ihtiyacımız var”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da yaklaşık “İkinci kez işçi alımı vesilesiyle kura toplantısında bir aradayız. Doğrusu geçtiğimiz bin işçimizi alırken ki heyecan pek salonda kalmamış. Gönüllere inmiş gibi gözüküyor. TTK, madenlerimiz ve madencilerimiz Zonguldak için ayrı bir önem taşıyor. Bizim ülke olarak bu varlığımızı, bu zenginliğimizi oradan çıkarma ihtiyacımız var. Çıkarıp ülkemizin hizmetine verme, sunma ihtiyacımız var. Bunu da öncelikle TTK eliyle sonra da diğer sözleşmeli kuruluşlar eliyle yapmak durumundayız. Dolayısıyla maden işçiliği Zonguldak'ın gündeminde hep oldu ve olmaya da devam edecek. Dün akşam Kozlu'da madeni ziyaret etme imkanı bulduk. Madencilerimizin çalışma şartlarında bir arada olduk. TTK'daki yenilikleri de görme imkanımız oldu. Madenciliğin sorunları var ama çabalar da var. Çabaların başarıya ulaşması en büyük temennimiz. Zonguldak'ın sorunları var. Zonguldak ve madenciliğin sorunları at başı gidiyor. Zonguldak madenle var olmuş. Bu çerçevede TTK'nın faaliyetlerini gerek işçi alma gerekse yenilenme ve sorunları çözme faaliyetlerini önemsiyoruz. Genel müdürlüğümüzün şahsında kurumu ve bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Hükumetin bize sağladığı bu objektif işe alma imkanı için gerçekten teşekkür ediyoruz. Madenci adaylarımız gerçek bir kura ile çekilişe katılacaklar. İnşallah hakları tecelli etmiş olacak. Bu imkan için TTK'ya, hükumetimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız da 18 bine yakın başvuru olmasına rağmen salonun boş olmasına dikkat çekti. Cansız, “Bir önceki kura çekiminde buraların tıklım tıklım olduğunu hatta dışarılara taştığını söylediler. Bu gün gördüğümüz kadarıyla biraz mütevazi. Ben bunu olumlu bir şekilde açıkçası yorumluyorum. Bir önceki kurada o kadar objektif ve hakkaniyetli, adaletli bir çekim mekanizması korunmuş ki vatandaşlarımız bunun hakkaniyet konusunda şüphesi olmadığı için gelme gereği duymamış olabilirler. Diğer taraftan malum Ramazan ayı herkes sahura kalkıyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Cansız, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl Zonguldak'a teşrif etmişlerdi. TTK'ya bin 500 yeraltı işçi sözü vermişti. Bakanlarımızın katılımıyla geçtiğimiz aylarda 1000 kardeşimizi TTK'lı yapmış olduk. Bugün ilave 500 kişi almış olacağız. Zonguldak Batı Karadeniz'in bir maden şehri. Ekmeğini taştan çıkartmak deyiminin adeta vücut bulduğu kutsal mesleğin başkentidir. Bu gayret ve emek karşılık bulduğu ekonomik değerin çok ötesinde bir öneme sahip bu topraklarda. Sadece bölgeye kazandırdığı ekonomik değer değil bölgenin sosyal ve kültürel gelişmelere madenciliğin rolü var” ifadelerine yer verdi.

Cansız, “Ülkemiz sonsuz şükürler olsun ki elde etmiş olduğu güven ortamıyla son 17 yılda kalkınma ve gelişme dönemi gerçekleştirdi. Bizlerde Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla ortaya koyduğu 2023 hedeflerine ulaşabilmek gayesiyle, milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde bakanlığımızın sorumlu olduğu tüm alanlarda var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında yer alabilmek için hepimize olduğu gibi madencilik sektörüne de büyük görevler düşüyor. Biz bu yola çıkarken bağımsız enerji ve güçlü Türkiye dedik. Çünkü 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde yolun bağımsız ve yerli enerjiden geçtiğinin farkındayız” şeklinde sözlerine devam etti.

“GSMH'daki payı yüzde 3 seviyesine taşıma hedefimiz var”

Milli enerji ve maden politikası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkemizin gayri safi milli hasıla içerisindeki madencilik payını yüzde 1'ler seviyesinden 2023 yılına kadar yüzde 3'ler hedefine taşıma gayretimiz var. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde bunu 4-5 milyar dolarlar seviyesine çıkartma gayretimiz var. Bu inanç öz güven bizde var. Bunu kazanacak maden kaynağımız ve gücümüz de var. Madenciliğin Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızlarından birisi olması ve bu alana daha fazla yatırım yapılabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Bundan dolayı bizler derinlere indikçe yükselir Türkiye diyoruz. İnşallah madencilik sektörü büyüdükçe Zonguldak, Bartın, Karabük, Karadeniz ve tüm Türkiye büyüyecek. Her şey sizler için milletimiz için. Her şey Cumhurbaşkanımızın idealini ortaya koyduğu büyük Türkiye için. 8 bin 88 maden sahasında tüm Türkiye sathında geçen yıl 11 bin 500 maden ocağını denetledik. Bu denetimlerin bazıları pek tabii habersizdi. Geçen yıl sadece TTK ve redevansçılara çalıştığı ocaklarda 70 kez denetim yaptık” diye sözlerine son verdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konuşmasında TTK'nın işçi sayısının norm kadro seviyesine çıkartılması gerektiğine vurgu yaptı. Yavuzyılmaz, işçi maaşları arasındaki farklılıkların dikkate alınarak bu sorunun toplu iş sözleşmesinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Yavuzyılmaz ayrıca kurumda kullanılabilen bazı ürünlerin atölyelerde üretilebildiğini belirtti.

Kura çekimi sonucu işe girmeye hak kazananlar TTK Beden Gücü Yönergesi hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacaları ‘Yeraltı panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır' kararlı sağlık raporlarının ardından işe başlatılacaklar.