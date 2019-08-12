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Kurban bayramında huzur evi sakinlerini unutmadılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Hamzafakılı mahallesi Muhtarı ve gençleri kurban bayramı dolayısıyla İzmirlioğlu Huzurevini ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hamzafakılı mahallesi Muhtarı ve gençleri kurban bayramı dolayısıyla İzmirlioğlu Huzurevini ziyaret etti.


Kdz. Ereğli Hamzafakılı Mahallesi Muhtarı İsmail Altıay ve gençler Kurban Bayramı dolayısıyla Kdz. Ereğli İzmirlioğlu Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile vakit geçirdi. Hamzafakılı Mahallesi Muhtarı İsmail Altıay huzur evlerini ziyaret etmek için önemli günlerin bahane olmaması gerektiğini belirtti. Ziyarette tek tek huzur evi sakinleri ile bayramlaşan gençler huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti.


Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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