Kurban sakatatlarını yol kenarına attılar

Dört günlük Kurban Bayramı tatilinde köylerine akın eden vatandaşlar kestiği kurbanlardan arta kalan organları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarlarına attı. Bayramın birinci gününden itibaren kurbanlık hayvanların bazı iç organları ile birlikte köylerde gelişi güzel bir şekilde atılması virüs yayılması açısından tehlikeli bir boyuta geldi. Sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar, muhtardan etrafa yayılan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.