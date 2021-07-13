Kurban yakalama timi göreve hazır

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için ekip kurdu. Eğitimlerini tamamlayan ekip göreve hazır.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, veteriner hekim ve 2 personelden oluşan Kurbanlık Hayvan Yakalama Timi kurdu.

Kurban Bayramı'nda sıkça yaşanan kaçan kurbanlık hayvan olaylarına müdahale etmek için oluşturulan ekibe, Belediye Veteriner Hekimi Özgür Fahrettin Coşgun tarafından hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı ile ilgili eğitim verildi, tatbikatlar yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, ihtiyaç duyan vatandaşların Alo 153 Zabıta ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nin 315 01 02 numaralı telefonlarını arayarak yardım isteyebileceklerini söyledi.

Terzi, yakalama timinin olay anında sakinleştirici ilaç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve ette kalıntı bırakmayan ürünleri kullanacağını bildirdi.