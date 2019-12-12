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Kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi

Zonguldak’ta kursiyerlere ’paramı yönetebiliyorum’ eğitimi verildi.

Zonguldak'ta kursiyerlere 'paramı yönetebiliyorum' eğitimi verildi.


Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Filyos Belediyesi arasında düzenlenen İç Giyim Konfeksiyon Makineci kursu kursiyerlerine Habitat Derneği Eğitmeni Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Kübra Yetkin tarafından ‘'Paramı Yönetebiliyorum'' eğitimi verildi. Bireylerin sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirip kişisel mali kaynaklarını doğru kullanmalarına destek olmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedef alan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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