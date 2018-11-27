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Kurtlar Köyü muhtarlığında görev değişimi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Kurtlar Köyü Muhtarı Yaşar Temel görevinden istifa etti.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Kurtlar Köyü Muhtarı Yaşar Temel görevinden istifa etti.


Kdz. Ereğli ilçesinde Kaptaş olarak bilinen Kurtlar Köyü'nün Muhtarı Yaşar Temel, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'na dilekçe vererek görevinden istifa etti. Temel, istifa dilekçesinde yurt dışına gideceğini belirtti. Yaşanan istifanın kabul edilmesinin ardından Kurtlar Köyü Muhtarlığına köyün 1. Azası Temel Meşe getirildi.

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