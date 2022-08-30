Kurtlar sürüye saldırdı, 9 koyun telef oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köyün yakınlarına gelen 3 kurt saldırdığı sürüde 9 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre dün sabah saat 10.00 sıralarında Güllük köyündeki evinden çıkarak koyunlarını yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki otlağa götüren Nazım Bozkurt'a ait yaklaşık 80 adet koyuna 3 adet kurt saldırdı. Çobanların ve çoban köpeklerinin tüm müdahalesine rağmen kurtlar 8 koyunu telef ederken, bir koyunu da yaralayıp kaçtı. Arazinin dağlık olması nedeniyle çobanlar saldırıya müdahale de zorlanırken 9 koyunu farklı noktalarda parçalanmış halde buldu. 2 oğlu ile birlikte uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Bozkurt'un zararının yaklaşık 25 bin TL olduğu öğrenildi. Bozkurt'un 4 koyununun zararının tarım sigortası olması nedeniyle karşılanacağı, diğer 5 koyunun ise kulağında küpe olmadığından tarım sigortası yapılamaması nedeniyle karşılanamayacağı belirtildi. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri zorunlu olan numaralandırmanın ilçe tarım müdürlüğünde ki yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlediğini, bu tür olumsuzluklarda büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.