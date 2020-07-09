Kuruluşunun 28. yılında ZBEÜ'deki yatırımları anlattılar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin kuruluşunun 28. yıldönümünde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, kuruma yapılan yatırımları anlatırken kurumun başarılarına dikkat çekti.

ZBEÜ kuruluşunun 28. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, rektör yardımcıları, genel sekreter ve idari amirler önce gazeteciler ile kahvaltıda buluştu. Ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve beraberindeki heyet Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda toplandı. Burada Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Fehmi Gür tarafından sunum gerçekleştirildi.

Sunumda eğitim-öğretim, uluslararasılaşma, AR-GE, sağlık ve toplumsal fayda konularındaki çalışmalar aktarıldı. Gür, "14 fakülte, 4 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 9 MYO ve 35 bin bandında öğrencilerimizle hizmetlerimize devam ediyoruz. Ayrıca 2 bin 192 idari ve bin 300 akademik personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Koordinatör Fehmi Gür, farklı bölümlerde 22 bölüm program açılarak öğrenci alındığını ifade etti. Gür, YÖK kararı gereğince azami sürelerden dolayı 8 bin 776 öğrencinin kaydının silindiğini hatırlattı. Sağlık kampüsünde eğitim gören öğrenci sayısını da 5 bin 33'den 5 bin 795'e çıkarttıklarını vurguladı. Koordinatör Fehmi Gür, sunumunda akredite olan programları da hatırlatarak 2018 yılında 8 olan kalite akreditasyon sayısının 2020 yılında 17'ye çıkartıldığını ifade etti.

Eğitimde kalite bağlamında engelsiz üniversite turuncu bayrak ödülü, kampüsün kanında hayat var kan bağış kampanyaları, GreenMetric Türkiye ve dünya derecelerini aktaran Fehmi Gür, spordaki başarılara da dikkat çekti. İHA ve insansız kara aracı çalışmalarının takımlar tarafından başarıyla sürdüğünü belirten Gür, kamuoyunda başarılarıyla bilinen Grizu-263 uzay takımının başarılarını da hatırlattı.

2018 yılında 57 bin 903 olan mezun sayısının Haziran 2020 itibariyle 69 bin 129 olduğuna vurgu yapan Fehmi Gür, Erasmus ve Farabi programlarındaki uluslararasılaşma sayılarını da gazeteciler ile paylaştı. Teknopark başta olmak üzere bilimsel araştırmalar, Ar-Ge çalışmaları, sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Fehmi Gür, 15 Temmuz Şehitler Kampüsü'ndeki çalışmaların son hızla sürdüğünü aktardı. Gür, 2018 yılında 273 bin 677 metrekare olan yatırımların 2020 yılında 296 bin 709 olduğuna dikkat çekti. Ardından kürsüye gelen ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çufalı, şöyle dedi:

"Fakültelerin kurulması YÖK'ün kararında oluşuyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Zonguldak'a Hukuk Fakültesi ile ilgili bir çalışma yapılacaktır. Hastane ile ilgili biz bunu Sağlık Bakanlığı ile görüştük. Bu sıkıntılar bazen azaltılabilir. Bununla ilgili çalışmalar bir yıldır devam ediyor. SUT fiyatları güncellendi. Malzeme alımlarına başlandı. Araya Covid süresi girince yavaşladı. Hükümet bize ekstra destek verdi. Ancak borçlar konusunun çözümüne ilişkin de destek gelirse rahatlarız. Hastaneye hep beraber sahip çıkmalıyız. Dolayısıyla Hastanenin olumsuz bir şekilde anılması herkese zarar verir. Son iki yıldır temizliğin üzerinde hassasiyetle duruluyor. Personel canla başla çalışıyor. Bir kişi bir işten memnun olmayınca durumu sosyal medyadan yansıtabiliyor. Sıkıntıları CİMER yoluyla şikayet edilebilir, Bizzat tarafıma da iletilebilir. Biz üniversite olarak talep ettik, gerisini ilgili kurumlar belirleyecek ama bizim oraya ihtiyacımız var. Kampüs alanı çok daraldı ve Tugay alanı olursa bizim için mükemmel olur. Covid-19 süreci ile birlikte öğrencilerimiz aslında Zonguldak'ı ne kadar çok sevdiklerini ve özlediklerini ifade ediyorlar. Öğrencileri gerçekten bizlerde özledik. Covid-19 süreci nasıl işler bilemiyoruz ama biz her türlü eğitim ve öğretime hazırız. İster uzaktan ister normal."

Rektör Çufalı ve beraberindekiler inşaat çalışmaları devam eden İlahiyat Fakültesi ve Kütüphane binasını gezdi.