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Kurusıkı tabancaları gerçeğine çeviren kişiler yakalandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde kurusıkı tabancaların mekanik parçalarını değiştirerek gerçek tabancaya dönüştüren iki kişi yakalandı.


Alaplı Hacıhasan köyünde Y.Ü ,ile R.C ,isimli iki şahsın ikametinde kurusıkı tabancaların mekanik parçalarını değiştirerek gerçek tabancaya dönüştürdüğü ve bu yolla silah ticareti yaptığı yönünde ihbar alındı. Alaplı Jandarma Komutanlığı Kom şube ekiplerin mayın arama köpeği ile birlikte yapılan titiz çalışma sonucunda iki kişi gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada namlusu açılmış iki adet kuru sıkı tabancadan çevirme gerçek tabanca, bir adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda av tüfeği malzeme ele geçirildi. Zanlı, 'Kuru sıkı silahlar üzerinde tadilat yaparak gerçek silaha dönüştürmek, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, silah ve mermi kaçakçılığı yapmak' suçlarından adli mercilere sevk edildi.

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