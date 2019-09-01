Kuş üreticileri başkanını seçti

Zonguldak Kuş Ürecileri Derneği tarafından bugün dernek binasında olağan üstü kongre yapıldı. Yapılan kongre sonucunda tek liste ile Kadir Karakaş Başkanlığa seçildi. Başkan Kadir Karakaş'ın listesinde Erol Çetinkaya, Fikri Ustabaş, Erkan Eray ve Sedat Kocabıyık yer aldı. Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği yeni sezonda Türkiye Kanarya Federasyonu tarafından yarışmalarda ilimizi temsil edecek. Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği Başkanı Kadir Karakaş, ''Yeni yönetimimizin derneğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte yarışmalarda ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.