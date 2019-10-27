Kutoğlu; "Destek gelirse sinerji oluşturacağız"

Dr. Mustafa Yıldız beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve Pr. Dr. Hakan Kutoğlu konuk oldu.

ZGC'de düzenlenen programda konuşan Hakan Kutoğlu, öğrencilere burs bulmakta zaman zaman zorlandıklarını ve burs imkanı bulamadıklarında öğrencilerin ekonomik anlamda kenti terk ettiklerini belirterek; ‘'Öğrenciler kalacak yer ve gelir sorunu yaşıyorlar. Kendi imkanlarımız ile burs bulmaya çalıyoruz. Büyük çoğunluğuna bulamıyoruz. Bulamayınca çocuklar kenti terk ediyor. Buraya bağış yapan hayırseverler bu paranın Zonguldak'ta kalacağını bilsinler. Bu para ile eksikler tamamlanıyor. Bizim en büyük paydaşımız basındır ve bize destek olurlar ise sinerji oluşturacağız. Vakıf ne kadar güçlü olursa üniversitede o kadar destek verir. Bizden önceki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vakıfı borçsuz devir aldık. Batı Karadeniz'in en güçlü üniversitesiyiz. Vakıf güçlenirse bu üniversite daha yeşerir. Ankara'dan güçlü destek alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İvme kazandırmaya çalışıyoruz"

ZKÜ Vakıf Başkanı Mustafa Yıldız, "Bir ivme kazandırmak üzere çeşitli toplantılar yapıyoruz. Üniversitemizi nasıl daha ileriye taşırız onun heyecanı ile yaşıyoruz. Aralarında profesörlerin olduğu çok iyi bir yönetim oluşturduk. Aramızda bir whatsap grubu kurduk ve arkadaşlarımız eksik olanları buradan yazıyorlar. Ankara'da TBMM eski başkanı Köksal Toptan ile görüşerek kendileriyle istişarelerde bulunduk. Kendisi bizleri tebrik ederek önemli bir görev üstlendiğimizi belirterek bizlere destek çıkacağını söyledi. Vekillerimiz sağ olsunlar bizlere destek anlamında söz verdiler. Bize üniversiteyi iyi bir yerlere getireceğiz diyen adaylar varsa hemen görevi devretmeye hazırız" diye konuştu.

"Bize sinerji oluşturan insanlar lazım"

Mustafa Yıldız Vakıf üyelerinden bahsederek, "Şu anda 65 üyemiz var ve kendilerinden 65 TL ücret kesiliyor. Okul yapılmasında yardım severler derneği ile konuşup istişareler yapıyoruz. Bize sinerji oluşturan insanlar gerekiyor. Ve böyle insanlara hizmet etmek istiyoruz. Sonuçta Zonguldak kazanacaktır. Üniversitenin bu anlamda Türkiye sıralamasında önemli yerlere gelmesini istiyoruz. GMİS bizlere yedi üyesi ile destek sağlıyoruz. Elimizden geldiğince Vakfa bir ivme kazandırmaya çalışıyoruz. Biz ne maddi ne manevi bir şey bekliyoruz" dedi.

"Gönüllü üyeler lazım"

Mustafa Yıldız, "Şua anda görevi devraldık amacımız üyeler bulmak vakıf edenleri bulmaktır. Az kişi ile yola çıktık ama gönüllü üyeler bulmak gerekiyor. İnsanlar neden üye olsunlar. Zonguldaklı iş adamlarını hayırseverleri katkı için davet ediyoruz. Burada yapılan her çalışma Zonguldak'a yapılan çalışmadır. Herkesin desteklemesi gerekir. Zonguldak dünyaya açılıyor" dedi.