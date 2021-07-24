Kutoğlu, "Zonguldak halkı nitelikli hizmete layık"

Dr. Hakan Kutoğlu, çeşitli bölgelerde yapılan altyapı çalışmalarında betonlanmayan dolguların tehlikeye sebebiyet verdiğine dikkat çekti. Kutoğlu, dolgu olarak da hafriyat değil sıkışma özelliği olan ince taneli malzeme olması gerektiğine vurgu yaptı.

Kentin çeşitli bölgelerinde altyapı yatırımları çerçevesinde farklı kurum ve kuruluşlarca yol kazısı ve dolguları gerçekleştirildiğini hatırlatan Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, ancak uzun süre betonlanmaya dolguların her yağışta boşalıp yola yayıldığını ve tehlikeye sebebiyet verdiğinin altını çizdi. Yapılan yatırımlar için teşekkür eden Kutoğlu, "Ancak şehrimizin engebeli topoğrafyası nedeniyle uzun süre betonlanmayan bu dolgular hemen her yağışla birlikte boşalıp yola yayılmaktadır. Bu çalışmaların standardı kesinlikle bu değildir. Öncelikle dolgu için kullanılan malzeme kazıdan çıkan hafriyat değil sıkışma özelliği olan ince taneli bir malzeme olmalıdır. Bu malzeme doldurulduktan hemen sonra kompaktör adı verilen bir makine ile sıkıştırılmalıdır. Kompaktörle sıkıştırılan dolgu üzeri artık betonlamaya hazır hale gelir ve yağmur öncesi mutlaka betonlanmalıdır. İşi ihaleye veren firmalar bu detaylara sözleşmede mutlaka yer vermelidir. Verdilerse yüklenicinin bu hususlara uygun çalıştığını denetlemek üzere işin başında kontrol mühendislerini hazır bulundurmalıdır. Zonguldak halkı da en az başka yerlerin insanı gibi nitelikli hizmete layıktır. Kimsenin yatırım yapıyoruz ya daha ne istiyorsunuz deme lüksü yoktur. Sonuçta yapılan yatırımların parası devlet tarafından milletin vergileriyle ödenmektedir. Sonuçta herkesin standartlara uygun hizmet üretme zorunluluğu bulunmaktadır. Açıklamamız uyarı mahiyetinde olduğu için firmalarımızın ismini zikretmek istemiyoruz. Ancak bu özensiz çalışmalar son bulmadığı takdirde ileride buna mecbur kalabiliriz” diye ifade etti.