'Kutsal Emanet' projesiyle Türk Bayrağını teslim ettiler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Adaköy İlkokulu Ana sınıfı öğrencileri 'Kutsal Emanet' projesi çerçevesinde Türk Bayrağını İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'a teslim edildi.

Adaköy İlkokulu Ana Sınıfı ile Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hadiye Cemre Altıntaş Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla 27 Şubat- 16 Mart tarihleri arasında uygulanan "Kutsal Emanet" adlı projenin finalinde Adaköy İlkokulu öğrencileri proje sorumlusu Sanem Duyguoğlu ve Okul Müdürü İbrahim Erman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı ziyaret ederek Türk Bayrağını taktim ettiler.

Öğrencilerin sorumluluk duygusunun gelişmesi, öğrencilerin kutsal emanet olan Ay Yıldızlı bayrağının değerinin bilincine ulaşması başka bir okuldaki arkadaşıyla iletişim kurarak, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle, bayrağın şehitlerden emanet kaldığının farkına varılması için projede öğrencilerin her birine, sırasıyla Türk Bayrağı okul çıkışında emanet edildi. Emanet edilen Türk Bayrağı ilk derste okul öncesi öğretmeni tarafından geri alınıp sırasıyla tüm öğrenciler bayrağı emanet aldı.

Projenin sonunda iki okul karşılıklı olarak bayrakları birbirlerine gönderdiler. Adaköy İlkokuluna gelen bayrak İlçe Milli Eğim Müdürü İsmail Baş'a teslim edildi.