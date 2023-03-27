Kütüphaneler haftasında çok metaryal alan öğrencilere ödül verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Halk Kütüphanesi'nde “59. Kütüphaneler Haftası” çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nin üst katında faaliyet gösteren İlçe Halk Kütüphanesi, 27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Kütüphaneler Haftası' çerçevesinde en çok materyal alan öğrencilere ödül verildi.

2022 yılı içerisinde en çok materyal ödünç alan okuyuculara İlçe Kaymakamı Mehmet Göze tarafından ödül verildi.

Ödül alan öğrenciler; Defne Yiğit, Mustafa Aras Hotlu, Mert Demir, yetişkinlerde Eylem Güneş, Sude Yağız ve Özgür Baruönü oldu.

Kütüphane Sorumlusu Kütüphaneci Şeyma Özlem Sofu ise “ Okuyucularımızı tebrik eder, kütüphane sevgilerinin devamını dileriz.”