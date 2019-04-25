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Kütüphanenin bir günlük müdürü Elif mesaiye başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında, Zonguldak Alaplı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü koltuğuna, 2 ci sınıf öğrencisi ilkokul öğrencisi Elif Ravza Yavuz oturdu.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphane Müdürü Aranıyor" projesi kapsamında, Kütüphanenin kullanıcılar arasında en çok kitap okuma öğrencilerin arasında, bir günlük temsili kütüphane müdürlüğü arandı. En çok kitap okumayı seven ve kütüphanenin en fazla kullanıcılar öğrenciler arasından yapılan seçim sonucunda, başvurusu babası Ömer Yavuz tarafından yapılan Elif Ravza Yavuz, kütüphanenin 1 günlük müdürü oldu. Arkadaşlarıyla kütüphaneye gelen Alaplı Merkez İlkokulu 2-C sınıfı öğrencisi Elif Ravza Yavuz Alaplı İlçe Kütüphanesi Müdürü Yahya Coşkun'un koltuğuna oturdu.


İlk iş olarak kütüphane personeliyle tanışan Yavuz, daha sonra taleplerini sıraladı. Çocukların kütüphaneye daha çok gelmeleri için çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Yavuz, "Kütüphanemizde ay bir hızlı okuma yarışması yapılmasını istiyorum. Ayın en çok kitap okuyan öğrencisine sinema bileti kampanyası yapmayı düşünüyorum. Kütüphanemizde bilim üzerine kitapların sayısı arttırılmalı. Bu bağlamda satranç ve mangala turnuvaları düzenlenmesini istiyorum" diye konuştu.

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