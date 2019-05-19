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Kuzen katili içindeki sesi dinlemiş

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kuzenini bıçaklayarak öldüren şahsın ifadeleri adeta kan dondurdu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuzenini bıçaklayarak öldüren şahsın ifadeleri adeta kan dondurdu. İfadesinde, “İçimden bir ses sürekli bu şahsı öldürmemi istiyordu” diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. Beldede hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Vahdet K., tartıştığı kuzeni Vedat Tuna'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Vahdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Vahdet K., ifadesinde “İçimden bir ses sürekli bu şahsı öldürmemi istiyordu. Ben belli bir süreye kadar bu hissimi kontrol ettim. Beraber ailecek hurdacılık yapıyorduk. Vedat Tuna üst katımda oturuyor. Olay günü bahsettiğim olayların etkisi arttı. Hava almak için dışarı çıktım. Vedat Tuna'nın üzerimde bıraktığı etki nedeniyle bir türlü kendime gelemedim. Sinirle kaldığım eve gittim. Evden ekmek bıçağını aldım. Şahsı öldürmek, yaralamak, şahıstan kurtulmak amacıyla çalıştığı iş yerine gittim. O sırtı dönük vaziyette hurda temizliyordu. Bıçakla sırt kısmına vurdum. Birden fazla kez bıçakla vurdum” diye konuştu.


Katil zanlısı kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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