KYK Öğrencileri, Okçuluk Turnuvasında madalya sözü verdiler

Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak Alaplı Müdürlüğüne bağlı öğrencileri Zonguldak İli temsilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel müdürlüğünün Antalya'da düzenlemiş olduğu Geleneksel Türk Okçuluğu final yarışmasına katılmak üzere yola çıktı.

Okçuluk Federasyonu Antalya'da 100.Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasına Antrenör Gökhan Cengiz ve sporcular gittiler. Gençlik Spor Bakanlığı ´ın desteğiyle tesis ve malzeme konusunda sorun yaşamadıklarını ifade eden Yavaş, konuşmasında şunlara yer verdi: “Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını olumlu değerlendirme adına bizden talep ettikleri her türlü sosyal, kültürel ve sportif kursların açılmasına vesile olduk. Öğrencilerimiz ders dışı zamanlarını olumlu değerlendirerek ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmektedirler. Bu anlamda öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Geleneksel Türk okçuluğu finallerine giden öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi. Öğrencilerden Kadir “İki yıldır bu kursa katılıyorum. Ders dışındaki zamanlarda bu sporla uğraşarak hem stres atıyorum hem de bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Türk Okçuluğunun Federasyonu kuruldu. Bu sporda ilerleye bildiğim kadar ilerlemek istiyorum. Bizlere bu imkânları sunan Yurt Müdürümüze, Antrenörümüz Gökhan Cengiz'e çok teşekkür ediyorum."