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KYK'nın Okçuluk Turnuvasında Şampiyon Zonguldak Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl Antalya’da üçüncüsü düzenlenen geleneksel okçuluk turnuvasında Zonguldak KYK şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl Antalya'da üçüncüsü düzenlenen geleneksel okçuluk turnuvasında Zonguldak KYK şampiyon oldu.


KYK Akademi Sportif faaliyetler kapsamında ata sporunu gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla açılan kursların ardından 2-3 Mayıs tarihlerinde Antalya'da Türkiye finali yapıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen turnuva Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla geçen turnuvada Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Tokat, Zonguldak, Kastamonu, Bingöl, Niğde, Aksaray, Samsun, Afyonkarahisar, Karabük, Bursa, Manisa, Muş, Sivas, Çorum, Tekirdağ, Kayseri, Kahramanmaraş ve Kırıkkale KYK yurtlarından 156 sporcu katıldı.


Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte erkekler takım kategorisinde Zonguldak KYK birinci oldu.

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