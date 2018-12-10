La Sapienza Üniversitesi heyeti BEÜ'de

İtalyan La Sapienza Üniversitesi'nden Zonguldak'a gelen Dr. Piero Galasso Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Avrupa'nın en köklü üniversitelerinden biri, öğrenci sayısı bakımından ise en kalabalık ve Roma'nın en eski üniversitesi olan La Sapienza Üniversitesi Lokomotor Sistem Bilimi Bölümünde araştırmacı olan ve Diasu Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Piero Galasso, Zonguldak BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumuna katılmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine gelen Dr. Galasso, Obezite Ve Diayebt Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni de ziyaret ederek, bir takım incelenmelerde bulundu.

Galasso, özellikle merkezde oluşturulan Ayak Değerlendirme ve Podolojik İşlemler Bölümünde yaptığı incelemelerde, gerekli ihtiyaçlar ve düzenlemeler, ortak çalışmalar açısından merkez yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu. İtalyan araştırmacı Dr. Piero Galasso, ziyaret sonrasında, III. Zonguldak Endokrin Günleri'nde “Postür Değerlendirmeleri, Digitalize Alt Ekstiremite Biyomekaniği Değerlendirmeleri'ni içeren sunumunu gerçekleştirdi.