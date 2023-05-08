Lastiği patladı bariyerlere çarparak durabildi:2 yaralı

Zonguldak'ta lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarparak durabilirken 2 kişi yaralandı.

Kaza Kdz.Ereğli karayolu Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ç. hakimiyetindeki 67 SA 525 plakalı Kartal marka aracın lastiğinin patlaması sonucu yolun ortasında bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak olay yerine yardım istedi. Hurdaya dönen araçta bulunan E.Ç. ve K.Ç., itfaiye ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Trafik akışını aksatan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.