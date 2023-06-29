Lastiği patlayan otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

Zonguldak'a Ereğli ilçesinde lastiği patlayan otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Ereğli Akçakoca yolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ereğli istikametine seyir halinde olan B.İ. idaresindeki 67 SF 152 plakalı otomobilin lastiği bilinmeyen bir sebeple patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarpıp ardından yaklaşık 20-25 metre sürüklendikten sonra su kanalına düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan F.İ., B.K.İ ve E.İ. yaralanırken olayı gören sürücüler yaralıların yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araç sürücü B.İ. ise başından hafif yaralanması nedeniyle hastaneye kendi imkanıyla gitti . Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.