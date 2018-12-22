LGS'de il birincisi Alaplı oldu

Zonguldak Alaplı Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de Zonguldak'ın 1'incisi oldu. İl genelinde özel okullarda dahil olmak üzere il birincisi Alaplı'dan çıktı. Alaplı LGS'de Zonguldak'ın gururu oldu.

Zonguldak Milli Eğitim Müdürlü tarafından Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ereğli, Çaycuma, Devrek, Kozlu, Kilimli ve Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

2017-2018 Eğitim öğretim yılında uygulanan liselere giriş sınavı (LGS) sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, Alaplı İlçesinin sınava katılan öğrencilerin aldığı puanların ortalamasına il genelinde yapılan değerlendirmede, 255 puan ortalaması ile Alaplı'nın il birincisi olduğu belirtildi.

Resmi ve özel ortaokullar bazında yapılan değerlendirmede, İl genelinde Alaplı İlçesinde bulunan Özel Ortaokulunun 338,61 puan ortalaması ile İl 3.sü olduğu, Resmi Ortaokullar arasında yapılan değerlendirmede, Alaplı Karşıyaka Ortaokulunun 290,14 puan ortalaması ile il 2.si, Alaplı Kılçak Ortaokulunun il 5.si, Alaplı Merkez Ortaokulunun il 6.sı, Alaplı Toki Okçular Ortaokulunun il 7.si olduğu belirtildi.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise yaptığı açıklamada, “Çok şükür yıl boyunca ektiğimiz fidanlar meyvesini verdi. Ekip olarak bakanımız ve kaymakamımızın destekleri ile il birincisi olduk. Üstelik rekor sayıda kazanan öğrencimiz var” diye konuştu.