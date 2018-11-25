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Lider Gelikspor, Muslu Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu

Süper Amatör Lig’in lideri Gelikspor, Muslu Belediyespor’a 2-1 yenildi.

Süper Amatör Lig'in lideri Gelikspor, Muslu Belediyespor'a 2-1 yenildi.


Süper Amatör Ligin 8'inci haftasında Lider Gelikspor, Cumartesi günü Çatalağzı Demir Stadyumunda Muslu Belediyespor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 önde götüren Gelikspor, ikinci yarıda rakibi Muslu Belediyespor'un gollerine engel olamadı. Maçı 2-1 kaybetti.


1.Amatör Ereğli Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kepez Çaylıoğluspor, Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadyumunda Ereğli Bayatspor'u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Kepez Çaylıoğluspor, Bayaytspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Süper Amatör Ligin 7'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Kilimli Belediyespor, Kozlu Şehir Stadyumunda, Kozlu Belediyespor ile karşılaştı. Kilimli Belediyespor, Kozlu Belediyespor'u Alkan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.


Golün ardından beraberlik için yüklenen Kozlu Belediyespor, gol pozisyonlarına girse de değerlendiremedi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Kilimli Belediyespor maçı 1-0 kazandı.


1.Amatör Küme'de ilk yarının son maçında play off mücadelesi veren Üzülmez, Fener sahasında 1848 Siyah İncispor'u konuk oldu. Üzülmezspor, 1848 Siyah İncispor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

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