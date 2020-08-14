Limanda patlamamış top mermisi bulundu

Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu.

Zonguldak kent merkezinde bulunana liman arkasında vatandaşlar tarafından top mermisi bulundu. Top mermisi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yapılan incelemede deniz dibinde patlamamış zırh delici top mermisi tespit edildi. 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edilen mühimmat Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldı. Mühimmatın boş bir arazide güvenli şekilde patlatılacağı öğrenildi. Mühimmatın 1. Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ı işgal etmek isteyen ve limana gelen Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin ediliyor.