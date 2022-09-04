Limanda rüzgarla birlikte dalgalar oluştu

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve rüzgarla birlikte limanda dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yerel sağanak yağış uyarılarında bulunduğu Zonguldak'ta hava sıcaklıkları 35 derecelerden 24 derecelere kadar düştü. Yağışlar zaman zaman yerini güneşli havaya bıraksa da rüzgarla birlikte limanda dalgalar oluştu.

Bazı vatandaşlar dalgalara rağmen limanda gezi yaptı. Hava durumunun önümüzdeki hafta boyunca 24 derecede seyretmesi, yağışlı havanın daha etkili olması bekleniyor.