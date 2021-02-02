Limandaki görüntü görenleri şaşkına çevirdi

Zonguldak'ın liman arkası mevkiinde vatandaşların denize attığı plastik atıklar limanı kapladı.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle atılan plastik atıklar limanda toplandı. Sabah saatlerinde liman arkasına mevkiine yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında tepki göstererek şaşkına döndü. Limandaki atıkların içerisinde, pet şişeler, plastik top ve pet şişe gibi atıklar yer aldı. Vatandaşlar, ''Zonguldak'ın gözdesi olan liman arkasına bu görüntü hiç yakışmıyor. Vurdum duymaz kişilerin denize attığı atıklar buraya vurmuş. Denizde pet şişeler, plastik top ve su şişesi ne arıyor anlamıyorum. Biran önce yetkililerin buraya el atması gerek ''diye konuştu.