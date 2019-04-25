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Lise öğrencileri bilim fuarında yeteneklerini sergiledi

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı MEB ve TÜBİTAK işbirliği ile Gökçebey okullarında başladı.

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı MEB ve TÜBİTAK işbirliği ile Gökçebey okullarında başladı.


Bilim Fuarları kapsamında Gökçebey Anadolu İmam Hatip Lisesi Ve Gökçebey Çok Programlı Lise(ÇPL) öğrencilerinin yapmış oldukları çalışmalar ile ilgili düzenlenmiş olan Bilim Fuarı açılışı gerçekleşti. Lise öğrencilerinin yapmış oldukları çalışmalar ile ilgili düzenlenen Bilim Fuarına Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Garnizon Komutanı Emre Arslan, İlçe Emniyet Hasan Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, İlçe Müftüsü Osman Güneş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve veliler katıldı.


Okul bahçesinde gerçekleşen bilim fuarına katılan protokol, öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Öztürk, çalışmalarda emeği geçen ve çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlere ve uzun uğraşlar sonucunda el emekleri olan ürünleri tanıtan öğrencileri tebrik etti.

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