Lise öğrencileri ünlü ressamların eserlerini duvarlarında yaşatacak

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencileri seçmeli görsel sanatlar dersi kapsamında okulun koridorunu ünlü ressamların eserlerinden seçtikleri bir birinden özel resimlerle boyadı.

Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi okulunun Görsel Sanatlar dersi öğretmenleri Ayten İnaloğlu ve Nuran İnaloğlu öncülüğünde okulun 10.11.ve 12. Sınıf öğrencileri resim ve görsel sanatlar sınıfı koridoru duvarlarında çizdikleri resimleri özel hazırlanmış boyalarla renklerdiler.

Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerini keşfedip geliştirmek amacıyla okullarında müzik, spor, sanat, resim, edebiyat ve çeşitli alanlarda etkinlikler yapıldığını söyleyen Okul Müdürü Satılmış Erenoğlu, "Okulumuzda Çaycuma'nın en kıdemli resim öğretmenlerinden Ayten İnaloğlu kadrolu olarak çalışmakta. Yine resim dersleri haftada iki saate çıkarıldığı için ikinci bir öğretmene ihtiyaç duyulduğundan Fen Lisesi öğretmenlerinden Nuran İnaloğlu' da okulumuzda görevlendirildi. Öğretmen ve öğrencilerimiz özverili bir şekilde başka okullar da gerçekleştirilen çalışma benzerini okulumuzda yapmak istediler. Bizde gerekli imkânları hazırladık. Öğrencilerimizin bu projeyle ilgilendiklerini ve zevk duyarak calıştıklarını gördük. Çok kabiliyetli öğrencilerimizi fark ettik. Öğretmen ve öğrencilerimiz zevkle bu çalışmaktalar” dedi.

Mayıs ayının sonuna kadar bu çalışmayı tamamlayıp sergi açmak istediklerini de sözlerine ekleyen Erenoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; “ Şuan da burada bulunduğumuz koridor resim ve görsel sanatlar sınıfının bitişiğinde olan bir koridor. Öğrencilerimizin sanata karşı heyecanlarını sürekli tutmak düşünesindeyiz. Bu çalışmaları basit bir resim çalışması olarak görmemek lazım. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra üniversitelerin mimarlık, mühendislik fakülteleri ile meslek yüksek okullarının teknik bölümlerini öncelikle tercih etmektedirler.Bu okullarda ilk defa teknik resim dersi ile karşılaşmaktalar. Lise öğreniminde bu etkinliklerde bulunan öğrenciler üniversite de başarılarına katkıda bulunacaktır. Bize destek olan Kaymakam Serkan Keçeli' ye, burada kullanılan akrilik boyaların temininde bizlere destek oldu. Zemini düzenlenmesinde ve çalışmalarımızda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Zekai Kamitoğlu'na ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş'a teşekkür ediyorum” dedi.