Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Mesleki Açık Öğretim Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri, Çocuk Gelişimi ve Elektrik Elektronik alanlarından mezun olan öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu keplerini havaya atarak kutladılar. Üç ayrı branştan toplam 32 öğrenci mezun olurken, Devrek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda yapılan mezuniyet töreninde konuşan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Derin, ”2018/2019 eğitim öğretim yılında bağımsız bir kurum olarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan merkezimizde çıraklık/kalfalık eğitimlerinin yanında, mesleki ve aynı zamanda açık öğretim lisesi de bulunmaktadır. Yıl sonunda üç meslek alanından toplam 32 öğrencimiz yüz yüze eğitimini tamamlayarak merkezimizden mesleki eğitimi tamamlama belgesi almaya hak kazanmışlardır. Mezunlarımızın çoğunluğunu bayanların oluşturması ise bizler için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Geçmişte eğitimlerine devam edemeyenlerin şimdi eğitimlerini tamamlamak için gösterdikleri azimden dolayı ayrıca kutluyorum. İlçemizde mesleki eğitime katılım yönündeki yetişkinlerimizin istekli olması çok önemli ve anlamlıdır. Bizlerde kurum olarak öğrencilerimizden gelen yoğun talep nedeniyle içlerindeki başarma arzusu ve heyecanın devam etmesi adına mezuniyet töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Nefes aldığımız sürece hiç bir hedefe ulaşmak için geç kalmış olmayız. Yeter ki o hedef için azimli olup çalışalım. Okula devam etmek için hepinizin bir hedefi vardı. İçinizden bazıları mevcut işine devam edebilmeyi hedefledi, bazıları alacağı diploma ile bir işe girmeyi hedefledi ve bazıları da üniversiteye gidip akademik eğitim almayı hedefledi. Ama ortak hedef istihdamda kalmak ya da istihdama katılıp aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve sosyal yönden yaşam standardını yükseltmekti. Bizlerde hedeflerinize ulaşmanız için sizlere eğitim öğretim yılı boyunca sizlere yardımcı olmaya çalıştık mezuniyetiniz hayırlı olsun ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilere mesleki eğitimi tamamlama belgeleri öğretmenleri tarafından verilirken, merkezden ayrılan Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Alanı öğretmenleri Halime Saraç ve Merve Barış'a merkez müdürlüğünce eğitim öğretim alanında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı plaket verildi.