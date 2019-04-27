Lise öğrencilerine sigara bağımlılığının ağız sağlığına zararları anlatıldı

Zonguldak'ta Fen Lisesi öğrencilerine sigara bağımlılığının ağız sağlığına zararları anlatıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi Birim Koordinatörü Doç. Dr. Baran Can Sağlam ve Diş Hekimliği Fakültesi Dönem 5 öğrencileri tarafından yürütülen proje kapsamında, Zonguldak Fen Lisesi öğrencilerine “Sigara Bağımlılığı ve Ağız Sağlığı” konulu sunum gerçekleştirildi.

Zonguldak Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sigaranın insan vücuduna zararları ve neden olduğu ağız hastalıklarından bahsedildi. Etkinlikte konuşan Doç. Dr. Baran Can Sağlam, sigaranın dünyada en yaygın bağımlılık yapıcı madde olduğunu ve genel vücut sistemine olduğu gibi ağız, diş ve çevre dokularda birçok hastalığa yol açtığını söyledi. Sağlam, sigaranın diş eti hastalıkları ve diş kayıplarından ağız kanserlerine varan bu olumsuz etkilerinin farkında olmanın bağımlılıkla mücadele açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Dönem 5 öğrencileri ile birlikte ağız sağlığının korunması ve dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğine yönelik bilgilendirmenin de yapıldığı etkinlik, katılan öğrencilere teşekkür edilerek sona erdi.