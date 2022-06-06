Lise öğrencisi bacağından bıçaklandı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde yaşanan kavgada bir lise öğrencisi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Fener semtindeki bir parkın yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple lise öğrencilerinin bulunduğu parkta kavga çıktı. Taraflar arasında yaşanan kavgada bıçak kullanıldı. Bir lise öğrencisi bıçakla bacağından yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan genç Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.