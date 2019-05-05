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Lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak’ta bir lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Zonguldak'ta bir lise öğrencisi, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Kapuz Caddesi Tersane mevkiinde yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen 15 yaşındaki Bedikansu Y., arkadaşları ile sahile geldi. Denize giren liseli gençlerden Bedikansu Y., boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Sudan çıkartılan gence olay yerinde ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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