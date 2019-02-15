Liseli genç okulda kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ta lise öğrencisi okulda kalp krizi geçirdi. Öğretmenlerin ilk müdahalede bulunduğu genç, kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fener Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Eren Berat Aykol, bugün öğlen saatlerinde sınıfta fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen gence ilk müdahaleyi öğretmenleri yaptı. Haber verilmesiyle 112 sağlık ekibi okula gelerek öğrenciye müdahale etti. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Akyol, damarının tıkalı olduğunun belirlenmesi üzerine BEÜ Sağlık Uygulama Merkezine sevk edilerek anjiyo yapıldı. Yoğun bakımda tutulan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.