Liseli öğrenciler en iyi şiiri okumak için yarıştı

Çaycuma İlçe Müftüsü Ayan Ermiş'in komisyon başkanlığını yaptığı yarışmada, öğrenciler şair Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşlarında şehit düşen askerler için kaleme aldığı "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri ezbere en iyi okuyan olmak için yarıştı.

Yarışmada, Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Ruveyda Çakmak birinci, Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Nur Alibabaoğlu ikinci, Saltukova ÇPL öğrencisi Elif Nur Sarıel üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan öğrencilerin ödülleri 18 Mart 2019 Pazartesi günü Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonunda verilecek.