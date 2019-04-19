Liseli öğrenciler miniklere ‘İyiliğin Gücü'nü gösterdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı 10.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı 10. sınıf öğrencilerinin dramatik etkinlikler dersinde hazırlamış oldukları ‘İyiliğin Gücü' adlı tiyatro projesi hayata geçirildi.
Çaycuma Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler Çaycuma Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocuklara oyunlarını sergiledi. Müzikli danslar eşliğinde masal kahramanlarını izleme fırsatı bulan çocuklar doyasıya eğlendi.
Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr.Sezgin Mutlu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nagehan Odabaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hastaneye davet ettikleri tiyatro grubu öğrencilerine teşekkür ettiler.
Proje kapsamında Çayır İlkokulu, Çomranlı İlkokulu ve Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokullarında tiyatro ve dans gösterisi düzenlendi.