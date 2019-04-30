Liseli öğrenciler Paravolley takımı ile maça çıktı

Ereğli Anadolu Lisesi tarafından ikincisi düzenlenen ve bu yıl ‘Engelli Farkındalığına' dikkat çekilen KEAL etkinliklerinde Türkiye Şampiyonu Ereğli Paravolley Takımı ile KEAL Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.

Ereğli Anadolu Lisesi 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘KEALFEST' etkinliklerinde bu yıl ‘Engelli Farkındalığı' ile dikkat çekti. Etkinlikler kapsamında Türkiye Şampiyonu Ereğli Paravolley Takımı ile KEAL Voleybol Takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi engellilerin hayatta karşılaştıkları durumları anlatan kısa film gösterildi. Filmin ardından ise sporcular sahaya çıkarken, KEAL'li öğrenciler Paravolley takımı oyuncularına karanfiller hediye etti. Oldukça çekişmeli geçen maçta KEAL Voleybol takımı, Ereğli Paravolley takımı karşısında zor anlar yaşadı. Karşılaşma boyunca KEAL'li öğrenci, öğretmen ve veliler iki takım lehine de tezahüratlarda bulunup coşkuyu artırdı. KEAL'li öğrenciler ayrıca tribünlerde çeşitli gösteriler yapması renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

KEAL Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Bal etkinliklere katılan Paravolley oyuncularına teşekkür etti. Bal burada yaptığı konuşmada yaptıkları etkinliklerle engellilerin yaşamına dikkat çekmek istediklerini ve sabah saatlerinden itibaren düzenlenen programlarda amaçlarına ulaştıklarını söyledi.