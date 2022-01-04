Liseli öğrenciler sepet örmeyi öğrendi

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, Cumhuriyet Halk Evleri'nde sepet örme çalışmasına katıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi'nin Ereğli'deki eğitim kurumlarıyla işbirliği çalışmaları devam ediyor. Kdz. Ereğli Belediyesi'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, bu kapsamda Cumhuriyet Halk Evleri'nde sepet örme çalışmasına katıldı. Lise öğrencileri büyük bir keyifle sepet örmenin inceliklerini öğrendiler ve kendileri için küçük birer sepet üretti. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, son sınıf öğrencilerinin desteğiyle, Oyuncak Evi atölyelerinden bazılarının eğitmenliğini üstleniyor. Bugüne kadar çoraplarla minik hayvancıklar ve kukla yapımı atölyeleri, bu işbirliği kapsamında gerçekleştirildi. Sırada taş boyama atölyesi var. Diğer yandan aynı lisenin öğrencilerinden bir grup da Cumhuriyet Halk Evleri'nde sepet çalışmasına katılarak temel örme tekniklerini öğrendiler. Öğretmenleriyle birlikte, unutulmaya yüz tutmuş sepet geleneğini yeniden yaşatma projesinin bir parçası oldular.”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eğitim kurumları ile çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirterek katkıda bulunan eğitimcilere ve öğrencilere teşekkür etti.