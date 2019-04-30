Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Anadolu Lisesi bu yıl ikincisini düzenlediği KERAL Fest etkinlikleri kapsamında tekerlekli sandalye yarışı düzenledi. Yarışmaya katılan liseli öğrenciler tekerlekli sandalye yarışında zor anlar yaşadı.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘KEALFEST' etkinliklerinde bu yıl ‘Engelli Farkındalığı' ile dikkat çekti. Etkinlikler kapsamında öğrenciler bu gün ilk olarak engelli arkadaşlarının yaşadıklarını hissetmek ve anlamak için tekerlekli sandalyelerle düzenlenen parkurda yarıştı. İkişer gruplar halinde yarışan onlarca öğrenci parkuru tamamlamak için oldukça zorlandı. Yarışmada son olarak okulun engelli öğrencilerinden Emirhan Erol başka bir arkadaşı ile yarıştı. Tekerlekli sandalyeyi iyi kullanan Emirhan Erol yarışmanın galibi oldu. Yarışların ardından liseli öğrenciler tekerlekli sandalyede oturarak potaya basket atmaya çalıştı. Liseli öğrenciler daha sonra koltuk değnekleri ile penaltı atışı yaparak engelli arkadaşlarının günlük hayatlarında spor yaparken yaşadıkları zorlukları anlayarak, dikkat çekmeye çalıştı. Öğrenciler etkinlik kapsamında okul bahçesinde su balonu, halat çekme ve ayaklarının altındaki tahtayla 4'er kişilik gruplarla yürüme yarışları yaptı. Liseli öğrenciler finalde ise öğretmenleri ile birlikte karaoke yaptı. Etkinlikler boyunca hem eğlenen hemde engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çeken liseli öğrenciler organizasyonu gerçekleştiren idareci, öğretmen ve öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti.