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Liselilerin "Konserve" oyunu tam not aldı

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin sahneye koyduğu tiyatro oyunu tiyatroseverleri hayran bıraktı.


Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Konserve" adlı tiyatro gösterisi, okul yönetimi ve veliler tarafından tam not aldı. Edebiyat öğretmenlerinden İdris Kabak'ın yönettiği ve Nehir Çatma, Ahsen Ece Hıdır, Eren Taşdan, Hazal Seyhan, Esila Demir, Esila Yağmur Kır, Hasan Yiğit Turgut, Talha Bahtiyar adlı öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunu, alkışlarla sona erdi. Gösterinin müzik direktörlüğünü ise Azra Hazal Çağlar ve Azra Betül İris üstlendi.


Öğrencilerin tiyatro performansını beğenen okul yönetimi ve veliler, gösteriyi yöneten Edebiyat Öğretmeni İdris Kabak ile tiyatrocu öğrencileri tebrik etti.

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