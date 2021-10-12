Livanur Türkiye 3.'sü oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan başarılı tekvandocu Livanur Tiryakioğlu, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3. oldu.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda +68 kg Bayanlar kategorisinde mücadele eden Çaycuma TOGA Spor Kulübü sporcusu Livanur Tiryakioğlu 3. oldu.

Çaycuma Toga Spor Kulübü Başkanı Avukat Dilek Keleş, sporcusu Livanur Tiryakioğlu'nu tebrik ederek, "Milli sporcumuz Livanur yoğun bir hazırlık döneminden geçerek hazırlandığımız Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kürsüde yerini alarak bizleri tekrar gururlandırdı. İlçemizde tekvando branşında minikler, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler kategorisinde 200 sporcumuz ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antrenörümüz Kadir Bölükcü özverili bir şekilde çalışmalarına devam ederken emeklerinin karşılığını alıyor. Antrenörümüz eylül ayında İstanbul'da yapılan 6. Dünya Başkanlık Kupası'nda Yıldızlar Tekvando Milli Takımı'nda görev alarak bizleri gururlandırdı. Toga Spor Yönetim Kurulu olarak ilçemizi bünyemizde bulundurduğumuz diğer branşlarda da başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'a, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder, bizlere destek olanlara teşekkür ederiz" diye konuştu.