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Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak’ta lodos ve yağmurun ardından liman sarı renge büründü.

Zonguldak'ta lodos ve yağmurun ardından liman sarı renge büründü. Rüzgar nedeniyle küçük çapta dalgalar oluşurken balıkçı tekneleri de limana demirledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kenti etkisi altına alan lodosun ardından yağmur da etkili oldu. Üzülmez ve Çaydamar derelerinin denizle birleştiği liman ise yağmur sonrası adeta sarıya boyandı. Kuvvetli fırtına nedeniyle teknelerini limana bağlayan balıkçılar bu gün de denize açılmadı. Balıkçı tekneleri sarıya boyanan limanda bekleyişini sürdürdü. Öte yandan Liman Caddesi'nde rüzgarın da etkisiyle küçük çapta dalgalar meydana geldi.

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