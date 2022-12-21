Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde lokantanın bacasından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.10 sularında, ilçenin Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki bir binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, bildirilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, yangının bir lokantanın bacasında meydana geldiği ve işletme sahibi ile çalışanların yangını büyümeden söndürdükleri tespit edildi. Yangından etkilenen olmaması üzerine sağlık ekibi olay yerinden ayrılırken, itfaiye ekibi de gerekli kontrolleri yaptıktan sonra tutanak tutup adresten ayrıldı.