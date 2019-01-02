Lösemili Öykü Arin için kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'nde 3,5 yaşındaki Lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bulunması için kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kdz. Ereğli'de geçtiğimiz ay bir AVM'de düzenlenen kampanyanın ardından bu kez de 3 Ocak Perşembe günü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde devam edecek. 03 Ocak Perşembe günü 10.30-16.30 saatleri arasında Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil'i önünde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kampanyaya ilişkin olarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Henüz 3,5 yaşındaki minik yavrumuz öykü için hastane çalışanları kök hücre ve kan bağışı organizasyonu düzenliyor. Uygun kök hücre bulunmadığı takdirde küçük kızımızın yaşama ümidi kalmayacağından bu bağışa tüm Ereğli halkı, hasta yakınları ve hastane çalışanları davetlidir. Gün içinde hastane çalışanlarına ve bağış yapmak isteyenlere kök hücre bağışı hakkında eğitim verilmesi de planlanmaktadır. Sadece 5 dakikanızı ayırarak minik yavrumuza umut olalım.”