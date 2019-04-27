LÖSEV Bölge Sorumlusu Bilen gönüllülerle buluştu

LÖSEV Karadeniz Bölge Sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Sümeyra Bilen, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelerek LÖSEV gönüllüleri ile buluştu.

Ramazan ayında yapılacak çalışmalar öncesi LÖSEV gönüllüleri ile buluşmak amacıyla Kdz. Ereğli'ye gelen LÖSEV Karadeniz Bölge Sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Sümeyra Bilen, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bilen, Kdz. Ereğli'de ciddi sayıda LÖSEV gönüllüsü olduğunu belirterek; LÖSEV'e destek veren Ereğli halkına teşekkür etti.

Ankara'da kurulan 400 yataklı LÖSENTE Hastanesi ile ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında da bilgi veren Bilen, konuşmasında şunları söyledi: “LÖSEV, 1998 yılında kurulmasının ardından birçok çalışmalara imza attı. Sadece lösemili çocuklara değil, tüm kanserli hastalarına destek olmakta. Bu kapsamda tüm illere çalışmalar yapmak üzere gidiyoruz. Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak bende bugün Zonguldak Ereğli'deyim. Ereğli'de kurulan çok önemli, ciddi gönüllü gruplar var. Hem gönüllülerimiz, hem de ailelerimiz ile birlikte gönüllü çalışmalar yapan bir ekip var. Bugün kendileri ile toplantı yapmak için bir araya geleceğiz. Ramazan öncesi kampanya sürecini ele alacağız. Aynı zamanda LÖSEV için Karadeniz'de, Zonguldak'ta neler yapabilirizi konuşacağız. Ayrıca LÖSENTE hastanemiz ‘Bir tuğlada sen koy' kampanyasıyla 400 yataklı olarak Ankara'da kuruldu. Ancak şuanda 75 yatağını kullanabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı ile ilgili ruhsat problemi yaşıyoruz. Bu süreçten dolayı çok sıkıntılar çektik, mücadeleler veriyoruz. Bu süreçte bize destek olan Zonguldak, Ereğli gönüllülerine teşekkür ediyoruz.”