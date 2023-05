Lüzumlu hallerde çalışanlar yeraltı statüsünde çalışmak istiyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) lüzumlu hallerde statüsünde çalışanlar, uğradıkları hak kayıplarının giderilmesi talebiyle GMİS'i ziyaret ederek siyasilere seslendiler.

Bu hak kayıplarının ortadan kaldırılması için sıfır koduna geçmek istediklerini beyan ettiler. Sendikalarının her şart altında yanında olduklarını belirten işçiler TÜHİS ve Hükümete seslenerek toplu iş sözleşmelerinin en kısa sürede tamamlanması ve haklı taleplerinin karşılanması çağrısında bulundular. Lüzumlu hallerde çalışan işçiler, “Türkiye Taşkömürü Kurumunda, 2010 yılından beri kademeli olarak KPSS ile uzman statüsünde yan servislerde lüzumlu hallerde çalışan işçileriz. Yan servislerin her türlü bakım-onarım işlerini yapmaktayız. 350 uzman çalışan olarak Kurumun her türlü bakım onarım işini yapmamıza ve Kurumun ihtiyacı olmasına rağmen yeraltında çalıştırma günlerimiz sınırlandırılıyor. Bu sınırlandırmalar nedeniyle hak kaybına uğruyoruz. Bu hak kayıpların giderilmesi için bu sınırlandırmanın kaldırılmasını istiyoruz. Aynı işyerinde, aynı işi yapan arkadaşlarımız gibi aynı haklarda iş barışını sağlayacak şekilde çalışmak istiyoruz. Bu nedenle sanat kodlarımızın sıfır kod olarak değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu taleplerimiz karşılandığı takdirde Kurumumuza herhangi yeni bir maliyet ve yük getirmeyecektir. Böylelikle yan servislerdeki işçi açığı da bir nebze de olsa giderilmiş olacaktır. Bu konuda Sendikamız öncülüğü ve desteğiyle sorunlarımızın çözülmesi için taleplerimizin karşılanması amacıyla siyasetçilerden katkı ve destek bekliyoruz. Bu haklı taleplerimizi gerektiğinde meydanlara taşıyacağımızın bilinmesini isteriz. Sendikamızın her şart altında yanındayız ve birlikte mücadelemize omuz omuza devam edeceğiz” dediler.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, lüzumlu hallerde çalışan arkadaşlarının haklı taleplerinin yerine getirilmesi için mücadele ettiklerini, bu sorunların çözümü için de omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini belirtti.