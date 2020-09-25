Maaş kuyruğu korona dinlemedi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması ve maske takılması uyarısına rağmen banka önlerinde kuyruk oluştu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması ve maske takılması uyarısına rağmen banka önlerinde kuyruk oluştu.
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, emekli maaşlarını almak isteyen vatandaşlar banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Maaş zamanı banka önlerinde polis ekiplerinin olmayışı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan bazı kişilerin maske takmadıkları gözlendi.