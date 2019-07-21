Maddi hasarlı kazada yumruklar havada uçuştu

Zonguldak'ta tır ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. 67 EK 472 plakalı tır sürücüsü H.T (26) Gazipaşa istikametinden seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halindeki M.K.'nin (48) idaresindeki 67 EN 342 otomobille çarpıştı. İddiaya göre, kaza sonrasında otomobil sürücüsü M.K. ile tır sürücüsü H.T. arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavgada yumruklar havada uçuştu. Otomobil sürücüsü M.K. olayda kanlar içerisinde kalarak yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri çenesinden yaralanan yaşlı otomobil sürücüsü M.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Otomobil sürücüsü M.K'nin şikayeti üzerine ise tır şoförü H.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan alındı. Öte yandan otomobil sürücüsü M.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.