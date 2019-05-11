Maden Emeklileri Korosu ve Hilal İlahi Grubu iftar çadırında program yaptı

Çaycuma'da Ramazan ayında Şehit Kerim Keçeci Kapalı Pazar yerine kurulan iftar yerinde İlçe Müftülüğü tarafından iftardan önce programlar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Çaycuma İlçe Müftülüğü ve Çaycuma Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen iftar çadırı programında Hüseyin Altuncu yönetimindeki 'Maden Emeklileri İlahi Korosu ve Hilal Çocuk İlahi Grubu' Ramazan ayının beşinci günü program yaptı.

Cuma günü gerçekleştirilen programda Maden Emeklileri İlahi Korosu Mehmet Koraman'ın Kur'an tilavetinin ardından sevilen ilahi ve kasideleri seslendirdi. Akabinde Hilal Çocuk İlahi Grubundan Fatma Nur Kabasakal " Daha Kur'an ne desin?", Sultan Nur Hamarat "Fetih Marşı" ve Tülin Sarı adlı öğrenci de "Bu vatan kimin?" adlı şiirleri okudu. Program yapılan dua ile sona erdi.

Perşembe Beldesi Koramanlar Köyü Şeyhler Mahalle Camii İmam-Hatibi Hüseyin Altuncu'nun cami derslerine katılan cemaatinden kurduğu 'Maden Emeklileri İlahi Korosu' Ramazan ayının 24'ncü günü akşamı bir program daha yapacaklarını belirtti. Altuncu, "Bizler 2009 yılından itibaren ilçe müftülüğümüz ve ilçe belediyemiz tarafından tertiplenen iftar programlarında görev almaktayız. Bizlere bu görevi tevdi eden İlçe Müftümüz Ayhan Ermiş'e, iftar programlarında emeği ve katkısı bulunan belediye başkanına, maddi ve manevi katkıda bulunan hayırseverlerimize, görevlilere ve Çaycuma halkımıza şükranlarımızı sunarız. İftar programları hayırlara vesile olsun" diyerek sözlerini tamamladı.